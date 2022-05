Scuola: sport per educare a legalità al 'Marconi' di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 30 MAG - Si conclude oggi 30 maggio, presso l'Istituto Comprensivo Marconi di Palermo, il progetto "Educare alla legalità attraverso i Valori dello Sport", ideato e promosso dal Rotary Club Palermo, insieme con Inner Wheel Pa/Centro, Rotaract, Interact e Panathlon.Una trentina di bambini per due pomeriggi alla settimana, a partire dal primo ottobre dello scorso anno, hanno seguito i corsi di minibasket, tenuti dagli istruttori federali Danila Serra e Simone Dominici dell'associazione Flower Basket, il laboratorio di scacchi con gli istruttori Alessandra Armetta e Cristina Farinella dell'Accademia palermitana scacchi, il laboratorio artistico con la prof. Antonella Barone e il creatore di Street Art, prof.

Tommaso Chiappa, il laboratorio musicale con le prof. Lilia Picone e Maria Grazia Carapezza, e il laboratorio di piantumazione, con le prof. Teresa Mazzullo e Carla Bono.

Trattandosi di un quartiere dove insistono zone residenziali, ma anche agglomerati popolari, per favorire la partecipazione dei bambini, Inner Wheel, Panathlon e Rotaract si sono fatti carico del "canestro sospeso". I giovani di Rotaract e Interact hanno curato il servizio di sorveglianza degli alunni durante la pausa pranzo. Ideatrice dell'iniziativa, subito accolta dal presidente del Rotary club Palermo Sergio Pivetti e dalla dirigente del I.C. Marconi, Rosalba Floria, è la professoressa Rosastella Amoroso, socia del Rotary club Palermo, che ha coordinato le varie articolazioni del progetto, mettendo insieme tutti i protagonisti. Oltre ad aver teso a riqualificare gli spazi esterni della scuola elementare con murales lunghi trenta metri, un nuovo arredo verde delle aiuole e il campo di basket con due canestri, il progetto ha curato gli aspetti connessi alla legalità, veicolando i valori dello sport e favorendo la corretta interazione fra i bambini. L'obiettivo e' che il progetto possa diventare un format per le scuole elementari di Palermo, per garantire agli alunni un corretto approccio alla socialità e al rispetto del bene comune. (ANSA).