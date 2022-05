Scuola: all'Artistico di Mazara primo laboratorio stampe 3D

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 29 MAG - Un laboratorio tecnologico con 4 stampanti 3D di ultima generazione per realizzare con argilla, materie plastiche e resine, oggetti di arredamento impossibili da fare a mano, è stato inaugurato presso il Liceo artistico "Mons. Gaspare Morello" di Mazara del Vallo. Si tratta del primo laboratorio con 4 stampanti aperto in una scuola in provincia di Trapani. I 4 impianti sono collegati a due postazioni pc da dove vengono disegnati, rifiniti a schermo e poi avviati alla stampa. Nel laboratorio è anche attivo uno scanner 3D che consente, a sua volta, di acquisire l'immagine di un oggetto che, su un disco rotante, viene ripreso a 360 gradi. "L'investimento realizzato per questo laboratorio arricchisce la nostra offerta formativa a partire da settembre prossimo - ha detto il dirigente scolastico Alberto Ditta - in provincia di Trapani siamo l'unico istituto a essere dotato di queste apparecchiature". Il laboratorio tecnologico si aggiunge a quelli di ceramica, di designer della moda, di design dei metalli e di oreficeria, di arti figurative, di architettura, ambiente e dell'arredamento già attivi nel nostro Liceo", ha concluso il preside. (ANSA).