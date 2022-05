Palermo: Miceli, potremmo essere a un passo dalla vittoria

(ANSA) - PALERMO, 29 MAG - "Potremmo essere a un passo dalla vittoria". Un euforico Franco Miceli ha esordito così durante la presentazione della lista 'Progetto Palermo', strappando un applauso liberatorio dai suoi elettori arrivati numerosi ai Cantieri culturali alla Zisa. "Abbiamo dati molto confortanti che ci dicono che il nostro avversario (il nome di Roberto Lagalla, non lo pronuncia mai ndr) perde colpi, è in grande difficoltà, mentre noi siamo in crescita progressiva. Adesso è il momento di sviluppare un grande lavoro, parlare con la gente e convincerli al voto. Con questa nuova fase - dice Miceli - l'area moderata, che crede nei valori e nella lotta alla mafia, ha rivisto e riconsiderato la valutazione sul voto. L'ultimo sondaggio farlocco che danno il mio avversario super vincente si è basato su 740 interviste online, secondo criteri inadeguati a rappresentare la realtà".

