Palermo: Lagalla,area sinistra moderata stanca di mistificazioni

(ANSA) - PALERMO, 29 MAG - "C'è un'area della sinistra moderata che ha compreso le mistificazioni sulla legalità operate dalle voci narranti di Miceli e Ferrandelli. Dietro i loro richiami solo un vuoto cosmico di contenuti per la città.

Non è certo un caso se più si un elettore di sinistra snobba certi attacchi pretestuosi e chiede a me soluzioni ai tanti problemi di Palermo, sicuri del mio impegno per la città e della mia comprovata morale legalitaria". Così il candidato sindaco di Palermo del centrodestra Roberto Lagalla, a margine di una manifestazione elettorale. (ANSA).