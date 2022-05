Calcio: 1-0 a Feralpisalò, Palermo in finale playoff di C

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Il Palermo batte la Feralpisalò 1-0 e si qualifica per la finale dei playoff di serie C. A decidere la partita del Barbera è stato il solito Brunori al 47' del primo tempo. Per l'attaccante rosanero è il ventottesimo gol stagionale. I rosanero affronteranno il Padova che nell'altra semifinale ha eliminato il Catanzaro (0-0 all'andata e 2-1 oggi pomeriggio). L'andata della doppia finale che assegnerà l'ultimo posto utile per la promozione in Serie B si disputerà domenica 5 giugno a Padova, il ritorno il 12 al Barbera. Forte del 3-0 ottenuto all'andata il Palermo ha controllato per tutta la partita le sfuriate della Feralpisalò che dopo il gol del vantaggio di Brunori non è più riuscita a rientrare in partita.

