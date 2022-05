FI: Miccichè, scocciato da certi comportamenti degli alleati

(ANSA) - CATANIA, 28 MAG - "Mi sono scocciato di certi comportamenti degli alleati, che sorridono quando diamo loro qualcosa e poi ci girano le spalle. Abbiamo candidati di FI in provincia di Palermo e ci troviamo contro nostri tradizionali alleati, che ci si oppongono al solo scopo di farci perdere".

Così Gianfranco Miccichè, coordinatore di Forza Italia in Sicilia, alla presentazione della lista dei 40 candidati al Consiglio comunale di Palermo in vista delle amministrative del 12 giugno.

Il leader degli Azzurri nell'isola ha anche attaccato chi ha lasciato Forza Italia, facendo i nomi di Francesco Scoma, Nino Germanà e Nino Minardo, passati alla Lega: "Il 'peso' della riconoscenza - ha detto - lo può sostenere chi ha le spalle larghe, chi non è in grado di sopportare questo peso, finisce che ti uccide"..

All'iniziativa di Forza Italia sono presenti anche i senatori Licia Ronzulli, Gabriella Giammanco e Renato Schifani. In sala anche il candidato del centrodestra a sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. (ANSA).