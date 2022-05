Amministrative: Di Paola,"regionarie" in Sicilia? Ci impegneremo

(ANSA) - PALERMO, 28 MAG - "Se il percorso per individuare in Sicilia il candidato migliore alla presidenza della Regione nel campo progressista sarà quello delle Regionarie, ci impegneremo per battere il record di votazioni on line in Italia. Puntiamo a portare alle urne telematiche oltre 100 mila votanti". Lo afferma il capogruppo del M5S all'Ars, Nuccio Di Paola.

"La massiccia partecipazione dei cittadini - continua Di Paola - è l'unico modo per sconfiggere l'astensionismo, battere le destre e dare una prova di grande democrazia diretta. Il M5s, del resto, ha nelle proprie corde una netta propensione al voto digitale, cosa che ha permesso di portare tantissimi cittadini ad esprimere la propria opinione da remoto in numerose importanti occasioni". "Anche nelle postazioni fisiche che saranno allestite sul territorio - conclude - ci saranno comunque dispositivi digitali per centralizzare e gestire le operazioni di voto in totale sicurezza". (ANSA).