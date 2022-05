Teatro: a 'Cassandra, la vuci sula' premio 'Leonessa d'Oro'

(ANSA) - MARSALA, 27 MAG - All'atto unico "Cassandra, la vuci sula", scritto da Chiara Putaggio e messo in scena dall'associazione culturale "Skenè" di Marsala, è stato assegnato il premio "Leonessa d'Oro", festival nazionale del teatro dialettale, giunto alla sua 16° edizione che si tiene nel Bresciano. E' la prima volta il primo premio viene assegnato ad una compagnia teatrale del Sud Italia. "Cassandra, la vuci sula" è stata scelta tra circa cento opere presentate da compagnie teatrali di tutta Italia. La compagnia marsalese è stata l'unica siciliana ad accedere al cartellone che comprendeva undici spettacoli. Il 23 aprile scorso, nel teatro "Pietro Micheletti" di Travagliato (Bs), si sono esibiti Cinzia Bochicchio, nel ruolo di Cassandra, Demetrio Rizzo, che ha interpretato Apollo, e Andreina Errera nella parte di Pizia, la custode del tempio. La regia è stata di Massimo Licari, presidente di Skenè. Musiche di Mario Incudine, Antonio Vasta, Kaballà e Mario Saroglia e con gli arrangiamenti sono di Antonio Vasta. Costumi di Antonino Provenzano e trucco di Caterina De Vita. "Lo spettacolo - si sottolinea in una nota di Skenè - ha raccolto lunghi applausi, per la maestria e gli sfaccettati colori delle attrici e per la sottigliezza dell'attore che ha mostrato un Apollo più psicologico, che non sceglie le mani per usare la violenza, ma asfissia con la sua mente prepotente e il messaggio è passato nonostante la 'lingua' siciliana".

"Cassandra, la vuci sula" ha ottenuto il primo posto assoluto.

La rappresentazione si è distinta per magistrale alternanza ed equilibrio tra Teatro classico e Teatro popolare, per comprensibilità "nonostante" il dialetto ritenuto difficile per i lombardi. (ANSA).