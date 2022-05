Salute:murale 'MaleTinte' a Catania per 'mondo smoking free'

(ANSA) - CATANIA, 27 MAG - Il 'CoEhar murale' che racconta graficamente il percorso verso un mondo libero dal fumo, con natura, colori, sorrisi e persone cambiano radicalmente, è stato realizzato da artiste del collettivo 'MaleTinte' in viale Andrea Doria, un tratto della circonvallazione di Catania.

L'iniziativa, con il titolo 'Diciamo di sì a un mondo smoking free', è patrocinata dal Comune di Catania e dalla Lega italiana anti fumo (Liaf) e realizzata con il sostegno della Banca di credito cooperativa (Bcc) di Regalbuto e del gruppo Ppg Italia.

"Questo murale - ha osservato il rettore Francesco Priolo - sicuramente fa leva su dei linguaggi che più facilmente raggiungono i giovani, mettendo in loro quella pulce nell'orecchio che può mostrare la strada per smettere di fumare o ridurre i danni correlati al fumo".

"Lasciamo alla nostra città una eredità unica e preziosa, una tangibile testimonianza - ha affermato il prof. Riccardo Polosa, fondatore del CoEhar - del nostro impegno nella lotta contro il fumo e nella promozione della riduzione del rischio. Celebriamo il 'No tobacco day' del 31 maggio con un murale che auspica al cambiamento e che invita ad intraprendere uno stile di vita più sano".

"L'idea che abbiamo sposato con piacere - ha osservato Pippo Arcidiacono, assessore alla salute del Comune di Catania - è quella di abbellire la città con opere artistiche in grado di promuovere messaggi positivi per invogliare i cittadini ad intraprendere stili di vita più sani".

Perr Lydia Giordano, portavoce delle 'MaleTinte, il murale racchiude "la visione di un futuro e di una realtà, del verosimile e del possibile" con un'opera che "sembra disegnato da artiste, bambini e scienziati insieme". (ANSA).