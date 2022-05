Covid: torna alla normalità l'ospedale di Marsala

(ANSA) - MARSALA, 27 MAG - Covid hospital della provincia di Trapani per circa due anni, "l'ospedale di Marsala torna alla normalità". Lo annuncia una nota del Comune di Marsala. "Un ritorno più volte sollecitato da me - dice il sindaco Massimo Grillo - dalla mia amministrazione e dal Consiglio comunale, che ha già visto la riattivazione del reparto di Cardiologia e di due sale operatorie per l'attività ordinaria. Finalmente la notizia che aspettavamo: l'Asp, con una nota al Comune di Marsala e un comunicato stampa, ci comunica che, facendo seguito agli incontri intercorsi nei mesi scorsi e alle sollecitazioni della nostra amministrazione, l'azienda ospedaliera sta attuando il graduale ritorno alla normalità dell'ospedale 'Paolo Borsellino', ristabilendo i servizi alla situazione pre-covid.

Ci auguriamo che il ritorno alla normalità possa compiersi il prima possibile, senza battute d'arresto causate da una recrudescenza del virus".

"Nei prossimi giorni - continua Grillo - richiederò la convocazione della Conferenza dei Sindaci alla presenza del commissario dell'Asp per verificare attentamente il pieno rispetto dell'atto aziendale che tiene conto della classificazione dell'ospedale Borsellino quale Dea di primo livello.

Da adesso in poi, inoltre, tutti i presidi ospedalieri della provincia dovranno essere abilitati al ricovero di pazienti covid non gravi". (ANSA).