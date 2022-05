Cannes: "Casa Sicilia" al festival, isola si mette in mostra

(ANSA) - PALERMO, 27 MAG - Mostre, incontri, dibattiti, presentazioni. Anche la Sicilia è stata protagonista al 75esimo Festival internazionale del cinema di Cannes che si chiude domani. "Casa Sicilia - sottolinea l'assessore regionale al Turismo, Sport e spettacolo Manlio Messina - è la novità che quest'anno il governo Musumeci ha portato al festival della città francese. Uno spazio tecnologicamente all'avanguardia e molto apprezzato, allestito dall'assessorato e da Sicilia film commission nell'hotel Le Majestic Barriere. All'interno di questa accogliente location abbiamo organizzato proiezioni ed esposizioni, ospitato attori, registi, produttori, messo in mostra l'enorme potenziale che la nostra Isola offre alle produzioni cinematrografiche. Le nostre bellezze, infatti, rappresentano un set naturale unico e variegato, mare, montagna, ambienti molto diversi ma tutti territorialmente molto vicini e, grazie al clima, utilizzabili tutto l'anno. Per le case di produzione la Sicilia è un luogo ottimale per girare, avere ambientazioni uniche e contenere i costi".

All'interno di "Casa Sicilia" è stata allestita l'anteprima della mostra del progetto fotografico "Sicily, women and cinema", che ha proposto la reinterpretazione in chiave moderna, da parte di 12 modelle, di altrettanti personaggi cinematografici femminili di pellicole ambientate nell'Isola.

Gli scatti sono opera del fotografo di moda Awamu Moja. Un progetto avviato nel 2017 sull'onda del movimento #metoo e che quest'anno si è posto l'obiettivo di riproporre con forza e nuova bellezza i set originali dei film girati in Sicilia, invitando le persone a scoprire la bellezza e le caratteristiche uniche di questi luoghi. Per l'occasione, nello spazio di "Casa Sicilia" sulla Croisette, la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi ha diretto il concerto dei professori del Teatro Massimo Bellini di Catania sulle colonne sonore del grande cinema italiano ambientato in Sicilia, da "Il Gattopardo" di Visconti a "Malena" e "Nuovo Cinema Paradiso" di Tornatore. (ANSA).