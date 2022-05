Salvini: candidato governatore lo scelgano siciliani

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Ci sono frizioni e rotture a livello locale che io ad esempio avrei evitato. Nei prossimi giorni ad esempio sarò a Parma dove c'è il candidato di centrodestra sostenuto da noi, Fi, centristi e liste civiche e poi c'è il candidato sostenuto da Fratelli d'Italia che corre contro". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini al Forum ANSA parlando delle divisioni del centrodestra in alcune realtà territoriali in vista delle prossime amministrative. Quanto alla Sicilia ed alla scelta se sostenere o meno la ricandidatura di Nello Musumeci, il leader della Lega aggiunge: "In Sicilia è giusto che decidano i siciliani". (ANSA).