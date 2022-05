Palermo: approvato piano opere pubbliche, sì al tram

(ANSA) - PALERMO, 26 MAG - Il consiglio comunale di Palermo ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 che include le linee A, B e C del tram che dovrebbe passare anche in via Roma e in via Libertà. "L'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, ripetutamente richiesta dai nostri gruppi consiliari, rappresenta un atto di giustizia per la nostra città" dicono i consiglieri e le consigliere di Avanti Insieme, Movimento 5 Stelle, PD e Sinistra Comune.

"Finalmente infatti si potrà procedere con l'affidamento delle gare per il recupero e la realizzazione di numerose opere essenziali tra cui gli asili nido Galante, Mimosa, Domino, Brancaccio, il plesso Tommaselli, l'illuminazione pubblica in gran parte della città, la riforestazione della riserva di Monte Pellegrino, gli interventi nella piscina comunale, il baglio Mercadante allo Zen, il centro sociale allo Sperone e la riqualificazione della Costa dell'Addaura e di Barcarello", proseguono. "L'esito favorevole della votazione conferma l'efficacia e la necessità della nostra battaglia dei mesi scorsi, culminata con l'occupazione dell'aula consiliare stessa.

Anche l'approvazione delle linee A B C del tram dimostra che la propaganda contro questa opera pubblica, fomentata con le più svariate argomentazioni populiste, era priva di fondamento. La maggior parte dei consiglieri comunali oggi ha finalmente compiuto un atto di responsabilità, evitando lo spreco di milioni di euro già stanziati e permettendo che anche Palermo completi il percorso di mobilità sostenibile già avviato. Tutta la città, dalle periferie al centro, sarà finalmente collegata e raggiungibile, come accade nelle altre metropoli europee", concludono. (ANSA).