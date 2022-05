Libro Elly Schlein su Giustizia sociale si presenta a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 26 MAG - Sarà presentato domani, venerdì 27 maggio, alle ore 18, a Palermo il libro "La nostra parte. Per la giustizia sociale e ambientale, insieme", di Elly Schlein vicepresidente della Regione Emilia Romagna. Ne parlano con l'autrice Alessandra Sciurba, dell'Università di Palermo, attivista per i diritti umani e candidata al consiglio comunale della città di Palermo nella lista Sinistra civica ecologista ed Evelina Santangelo, scrittrice e assessora designata nella Giunta Miceli. La presentazione, moderata da Patrizia Pozzo, del coordinamento europeo DiEM25, si terrà a Piazza Sant'Euno 13/15 (piazza Magione di fronte l'associazione Palma Nana). All'inziativa saranno presenti Valeria Marino dell'Associazione Palma Nana e il candidato a sindaco Franco Miceli.

"Giustizia sociale e giustizia ambientale devono procedere insieme: in un mondo globalizzato e segnato dalle diseguaglianze questo è l'unico modo possibile per abbattere privilegi e costruire diritti" dice Alessandra Sciurba, candidata al consiglio comunale della città di Palermo nella lista Sinistra civica ecologista a sostegno di Franco Miceli. "Anche a livello locale - afferma Sciurba - è così, e lo è tanto più per una città come Palermo: dovrebbero essere questi i temi della campagna elettorale in corso e, per fortuna, per "la nostra parte" lo sono davvero". (ANSA).