Investito da treno, ricoverato in rianimazione

(ANSA) - BALESTRATE, 26 MAG - Si trova ricoverato in rianimazione all'ospedale Civico di Palermo l'uomo di di 59 anni, originario di Alcamo, investito ieri da un treno regionale nei pressi di Balestrate (Pa). Nell'incidente ha avuto amputato un piede. Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori della Polfer l'uomo, sordo muto, stava percorrendo il tratto nei pressi della linea ferrata e non ha sentito arrivare il treno che lo ha investito in pieno. A causa dell'impatto è stato sbalzato a circa 300 metri di distanza riportando diverse lesioni e ferite. La scorsa notte non appena arrivato in ospedale con l'elisoccorso è stato operato. Le sue condizioni restano gravi. La prognosi è riservata. (ANSA).