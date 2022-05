Ita: lavoratori "Almavisian" protestano su tetto edificio

(ANSA) - PALERMO, 25 MAG - Le lavoratrici e i lavoratori di Covisian e Almaviva, (Almavisian si sono ribattezzati ) impiegati nella commessa Ita, occupano il tetto dello stabile che ospita il call center Almaviva e la Corte dei Conti, in via Cordova a Palermo. La protesta è scattata stamattina e a salire sul tetto del palazzo sono una cinquantina di lavoratori.

"La colpevole assenza del governo italiano nella vertenza porta la protesta ad assumere contorni preoccupanti per quanto riguarda l'ordine pubblico a Palermo - dicono i rappresentanti dei lavoratori di Slc Cgil, Fistel Cisl Uilcom Uil e Ugl - La convocazione del tavolo di confronto al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non può essere rinviata ulteriormente".

