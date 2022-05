Decine di incendi nel palermitano, intervento dei canadair

(ANSA) - PALERMO, 25 MAG - Decine di incendi oggi in provincia di Palermo. Solo nel tardo pomeriggio è stato domato l'incendio a Monreale su monte Caputo e Poggio Ridente. Oltre ai pompieri e i forestali da terra un canadair e un elicottero hanno fatto la spola per spegnere le fiamme. Incendi sono divampati anche a Partinico, Bagheria, Misilmeri, Campofelice di Roccella, Balestrate e Altavilla Milicia. Le squadre antincendio cono state tutte impegnate sui diversi fronti. Dalle 8 di questa mattina sono stati più di 45 gli interventi per incendi di vegetazione e macchia mediterranea. (ANSA).