Acqua: Amap,terminati a Palermo lavori manutenzione su tubazione

(ANSA) - PALERMO, 25 MAG - Sono terminati oggi alle 15 gli interventi di manutenzione programmati su una delle tubazioni di alimentazione idrica dei distretti cittadini "Politeama" e "Centro Storico" a Palermo All'intervento, che ha interessato due punti di una grossa tubazione da 750 mm e in piazza Principe di Camporeale, hanno lavorato due squadre di operai. La manutenzione era stata programmata da tempo, anche attraverso la realizzazione di alcuni giunti e pezzi del tubo da sostituire, "al fine di rendere l'esecuzione dei lavori quanto più rapida possibile", afferma una nota dell'Amap.

La pressione di esercizio è già stata ripristinata e si normalizzerà entro 24 in tutta l'area del centro cittadino.

Nelle prime ore potrà verificarsi una lieve torbidità dell'acqua, che si normalizzerà velocemente.

"Grazie alla programmazione e al coinvolgimento in contemporanea di più operai e tecnici, come sempre efficienti e preparati al meglio - dice l'Amministratore unico Alessandro Di Martino - siamo riusciti a realizzare un intervento importante senza arrecare disservizi sensibili ai cittadini." (ANSA).