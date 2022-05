Mafia:Fiom Palermo,garanzia lavoro per addetti cave Buttitta

(ANSA) - PALERMO, 24 MAG - Preoccupazione per il futuro di 14 lavoratori dell'Orima service che operano nelle cave del gruppo Buttitta, confiscate definitivamente alla mafia a giugno 2021.

La Fiom Cgil vuole vederci chiaro su cosa accadrà nei prossimi mesi, e per questo ha scritto all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (Anbsc) per richiedere un incontro urgente.

I lavoratori portano avanti, da molti anni, i settori della manutenzione e dell'amministrazione per le quattro cave in provincia di Palermo: Giardinello a Trabia, Consona a Bagheria, Valle Rena tra Altofonte e Piana degli Albanesi, Casachella a Bolognetta.

"Ciò che ci preoccupa - dice Francesco Foti, segretario della Fiom di Palermo - è il futuro dei lavoratori. A noi servono certezze e garanzie sull'occupazione, alla luce anche della confisca delle cave. I lavoratori hanno già manifestato la volontà di costituirsi in cooperativa - conclude Foti - All'Anbsc chiederemo la continuità occupazionale rispetto a qualsiasi scelta futura che riguarderà le quattro cave". (ANSA).