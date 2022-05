Festival 38° parallelo a Marsala tra libri e cantine

(ANSA) - PALERMO, 24 MAG - Comincia domani a Marsala, con una lectio magistralis di Stefano Mancuso, la sesta edizione del festival letterario "38° Parallelo - Tra libri e cantine", ideato e diretto da Giuseppe Prode. Il festival propone narrazioni, scritture e occasioni di incontro per decodificare il presente, analizzare i fenomeni geopolitici, le emergenze ambientali, il rapporto tra memoria e futuro, con l'intento di fornire strumenti per affrontare il tempo che verrà in una prospettiva "rigeneratrice", nel segno dell'utopia "concreta" di Danilo Dolci.

Preceduto nei giorni scorsi dalla sezione "38° Kids", curata da Gianluca Caporaso e dedicata ai ragazzi, il programma è incentrato sul tema "Utopiae - Geografia umana e di territori".

In luoghi diversi di Marsala, tra cui le sue rinomate cantine e il Parco Archeologico di Lilibeo, fino a domenica 29 maggio avranno luogo incontri, dibattiti, presentazioni di libri e proiezioni, che vedranno la partecipazione di studiosi, artisti e pubblici diversi su temi di attualità, in un dialogo intergenerazionale e multiforme, tra scrittura, poesia, cinema e graphic novel. (ANSA).