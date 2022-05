Nessuno in torre controllo, ritarda volo Lampedusa-Palermo

(ANSA) - LAMPEDUSA, 23 MAG - E' partito con mezz'ora di ritardo da Lampedusa (Ag) l'aereo delle 6,10 per Palermo. Il velivolo è rimasto in pista, con i passeggeri a bordo, perché alla torre di controllo dell'aeroporto non vi sarebbe stato nessuno. Il comandante dell'aereo Dat ha chiesto scusa a tutti i passeggeri, esclamando: "In 42 anni di volo, mai successo nulla di simile". (ANSA).