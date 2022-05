Falcone: striscioni colorati a Palermo ricordo vittime

(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - Striscioni, lenzuola e manifesti colorati con pensieri in ricordo delle vittime della mafia scritti dai tanti giovani presenti alla manifestazione addobbano le transenne del Foro Italico dove si svolge la commemorazione per la strage di Capaci, dove trent'anni fa un'autobomba piazzata lungo l'autostrada fece saltare in aria Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

Nel prato di fronte al mare è stato allestito il palco per l'evento '1992-2022/La memoria di tutti. L'Italia, Palermo trent'anni dopo". All'iniziativa organizzata dalla Fondazione Falcone, guidata da Maria Falcone, sorella del magistrato assassinato, parteciperanno molte autorità istituzionali, militari e religiose. Primo fra tutti il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. (ANSA).