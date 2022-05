Ambiente: MareAmico, spiagge di Porto Empedocle in lento declino

(ANSA) - PORTO EMPEDOCLE, 23 MAG - "Le scelte dissennate di un sistema fognario approssimativo hanno condannato le spiagge di Porto Empedocle ad un lento declino. Oggi rileviamo e documentiamo almeno sette scarichi di acque di dubbia provenienza in spiaggia che hanno trasformato il litorale in un vero disastro!". Lo scrive l'associazione ambientalista MareAmico. "A tutto ciò si aggiunge il tentativo di nascondere questa tragica realtà - prosegue la nota - . Hanno 'arato' le spiagge come se fosse un campo di patate e hanno tentato di coprire gli scarichi che in alcuni casi sono fognari". (ANSA).