Falcone:vedova caposcorta,orgogliosa delle scelte di Antonio

(ANSA) - PALERMO, 22 MAG - "Io sono orgogliosa di mio marito, orgogliosissimaa di essere la vedova di Antonio Montinaro che ha scelto fino all'ultimo di stare accanto a Giovanni Falcone". Lo ha detto Tina Montinaro, vedova del caposcorta di Giovanni Falcone, Antonio Montinaro, morto nella strage di Capaci insieme al magistrato, a margine di una manifestazione organizzata al Foro Italico di Palermo dall'associazione "Quarto Savona 15" da lei presieduta. Una sfilata di barche a vela davanti al lungomare, con le foto delle vittime dell'attentato. "Mio marito aveva fatto un giuramento - ha aggiunto la vedova Montinaro - e per senso del dovere, non essendo vigliacco, ha portato la sua missione fino in fondo, non ha pensato di avere due bambini in casa ma ha pensato di dovere difendere il magistrato che scortava e l'intero Paese".

Alla manifestazione ha partecipato anche Emanuele Schifani, figlio di un altro agente di scorta, Vito Schifani, e di Rosaria Costa, la vedova che dal pulpito della chiesa di San Domenico invitò i mafiosi a inginocchiarsi e a chiedere perdono, che aveva quattro mesi quando il padre fu trucidato e oggi è capitano della Guardia di Finanza. (ANSA).