Falcone: ministro Bianchi, intesa con Centro Padre Puglisi

(ANSA) - PALERMO, 22 MAG - Prevenire il disagio e l'emarginazione attraverso una scuola aperta e inclusiva, in dialogo con il territorio e le famiglie. È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato, nel pomeriggio, nel Centro di accoglienza Padre Nostro di Palermo dal ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e del presidente del Centro Maurizio Artale, subito dopo la visita della Casa Museo del Beato Pino Puglisi. "La scuola è un importante presidio di cittadinanza - ha detto il ministro Bianchi - ma non può e non deve essere sola nell'educazione alla pace di bambini e ragazzi e nel contrasto alla dispersione e all'emarginazione. Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza abbiamo previsto azioni e risorse dedicate, ma è importante che tutti facciano la propria parte. Per questo motivo, la collaborazione con il Centro 'Padre Nostro' ha una rilevanza particolare: interveniamo nei singoli territori in maniera puntuale, con l'ausilio di donne e uomini impegnati a costruire percorsi di legalità e inclusione, a partire dall'esempio di figure determinanti per la storia del nostro Paese e per la formazione della nostra coscienza civile, come quella del Beato Pino Puglisi".

"La visita del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi alla Casa del Beato Giuseppe Puglisi - ha detto Artale - è il giusto tributo a un insegnante, educatore e sacerdote del Signore, che ha dedicato e donato la propria vita ai bambini e ai giovani, per far loro scoprire la propria vocazione. La firma del rinnovo del protocollo d'Intesa vuole suggellare la proficua collaborazione, che dura da anni, tra il Centro Padre Nostro e il ministero". Obiettivo del protocollo è promuovere l'educazione alla pace, all'intercultura, alla legalità, all'inclusione attraverso percorsi didattici e formativi che le scuole potranno attivare, nell'ambito della propria autonomia e della propria flessibilità organizzativa, anche con l'apporto di soggetti e risorse diversi a livello territoriale. E fare sempre più degli istituti scolastici luoghi di incontro, di interazione con le famiglie e le comunità, di costruzione di cittadinanza attiva e democratica. (ANSA).