Falcone: Lagalla depone mazzo di fiori a stele Capaci

(ANSA) - PALERMO, 22 MAG - "Il candidato sindaco di Palermo del centrodestra Roberto Lagalla ha deposto un mazzo di fiori alla stele di Capaci, in memoria delle vittime della strage in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. L'omaggio floreale è stato accompagnato da un biglietto contenente la 'solenne' promessa di Lagalla a Falcone". Lo scrive in una nota lo staff di Lagalla (ANSA).