Falcone: corteo in città e sfilata barche a vela in mare

Una manifestazione promossa dalla "Quarto Savona 15", l'associazione che porta il nome dell'auto di scorta del giudice Giovanni Falcone sulla quale viaggiavano i tre agenti di scorta morti nell'attentato di Capaci, si è svolta a Palermo per il trentennale della strage di Capaci. Un corteo guidato da Tina Montinaro, vedova del caposcorta che da anni organizza iniziative per fare memoria portando in giro per l'Italia i rottami di quella vettura dilaniata dal tritolo, ha attraversato il Cassaro, l'asse principale della città, fino al lungomare del Foro Italico dove i partecipanti hanno assistito a una sfilata di barche a vela che avevano in coperta le foto delle vittime dell'attentato.

Falcone, la vedova del capo-scorta: 'Orgogliosa delle scelte di mio marito'



Alla manifestazione, organizzata insieme alla Polizia di Stato, hanno oartecipato il prefetto Giuseppe Forlani, il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, il questore Leopoldo Laricchia, i vertici di arabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, e alcuni familiari di vittime della mafia. La sfilata delle barche è stata accompagnata dal suono delle sirene e dall'inno nazionale suonato da una fanfara.