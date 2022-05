Lipari: emigrato dona al Comune area per parcheggio

(ANSA) - LIPARI, 21 MAG - "L'eolian-australiano" Eligio Perna ha donato al Comune di Lipari un'area per realizzare un parcheggio. E' ubicata a Canneto, in località San Vincenzo. La borgata di Lipari, con la spiaggia più frequentata è divenuta la località turistica numero uno dell'isola e nel periodo estivo anche per l'affluenza di auto è impossibile reperire un parcheggio. Perna, nativo di Canneto è emigrato a Sydney con la sua famiglia, ed è considerato il "re della frutta", per la sua attività. (ANSA).