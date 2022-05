Falcone:Teatro Massimo, esecuzione Messa da requiem il 23 maggio

(ANSA) - PALERMO, 21 MAG - Con l'esecuzione della Messa da requiem, il maestoso capolavoro di Giuseppe Verdi, lunedì 23 maggio alle 20:30, il Teatro Massimo di Palermo ricorda il trentesimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro e tutte le vittime delle stragi mafiose. A dirigere Orchestra e Coro, il Maestro Omer Meir Wellber con uno straordinario quartetto di solisti. Maestro del Coro Ciro Visco.

Diretta streaming sulla WebTv del Teatro Massimo.

Composta per commemorare Alessandro Manzoni, a un anno dalla scomparsa, il 22 maggio del 1874, la Messa da requiem è considerata il capolavoro sinfonico-corale di Giuseppe Verdi, creato sull'onda dell'emozione per la scomparsa del poeta, ammirato e amato dal compositore.

Ad eseguirla, l'Orchestra e il Coro del Teatro Massimo, diretti da Omer Meir Wellber, con un organico imponente composto da 80 professori d'orchestra, 75 artisti del Coro, e le voci di quattro cantanti straordinari: il soprano Angela Meade, interprete eccellente nei ruoli più esigenti del Belcanto e nelle opere di Verdi e Mozart; il mezzosoprano Marianna Pizzolato, tra le artiste più versatili e acclamate della sua generazione; il tenore italo-inglese Freddie De Tommaso, voce fenomenale e talento nella tradizione dei grandi tenori italiani, vincitore del Premio Operalia Placido Domingo; il basso Michele Pertusi, uno dei più grandi cantanti della scena lirica mondiale, interprete di riferimento del repertorio verdiano. Maestro del Coro è Ciro Visco. (ANSA).