Falcone: Armao, portare mostra ANSA al Comitato delle Regioni

(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - "Questo aeroporto è un luogo al contempo maledetto e sacro. Maledetto perché 50 anni fa qua passava il flusso della droga e dei dollari, l'arrivo e le partenze dei delinquenti che hanno schiacciato per lungo tempo il futuro e il destino della Sicilia. Ma è anche un luogo sacro perché è il luogo dove Falcone atterrando ha visto ed incontrato i cittadini palermitani per l'ultima volta prima di andare incontro al suo destino sull'autostrada verso Capaci". Lo ha detto Gaetano Armao, vicepresidente della Regione Siciliana che ha partecipato questa mattina, nell'aeroporto "Falcone Borsellino" di Palermo, alla cerimonia di inaugurazione della mostra fotografica dell'ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino" organizzata in collaborazione con Gesap, Fondazione Federico II e Regione siciliana.

"Questo è un luogo che ha cambiato nome e che ricorda oggi la traiettoria umana di due straordinari uomini di diritto non servitori del diritto dello Stato ma interpreti e tutori dello Stato di diritto, coloro che hanno fatto sì che la Sicilia cambiasse e oggi tanto è cambiato grazie anche al loro sacrificio", ha aggiunto il vice presidente della Regione. Poi Armao ha lanciato un'idea: "Sarebbe bello che questa mostra fosse portata al Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles dove il prossimo settembre ci sarà una riunione plenaria". Infine, il vicepresidente della Regione ha ricordato che anche l'Università di Palermo ha voluto ricordare Francesca Morvillo contribuendo alla pubblicazione della sua tesi di laurea così come era stato fatto per Paolo Borsellino. (ANSA).