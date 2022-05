Comuni: Siracusa, cittadinanza onoraria a regista Calenda

(ANSA) - SIRACUSA, 20 MAG - "Le sue regie hanno dato rinnovato impulso alla divulgazione della cultura antica e ulteriore lustro alla Fondazione Inda e alla città di Siracusa, contribuendo a diffondere nel mondo l'immagine di una città che fonda sul valore della cultura, e di quella classica in particolare, il perno identitario della propria storia millenaria". Con questa motivazione la città di Siracusa ha conferito al regista Antonio Calenda la Cittadinanza Onoraria.

La cerimonia si è svolta al Teatro Greco, poco prima dell'inizio dell'Agamennone di Eschilo. A consegnare il riconoscimento è stato il sindaco di Siracusa Francesco Italia, insieme a Manuel Giliberti, consigliere d'amministrazione della Fondazione Inda; con loro sul palco anche Gaetano Azzia, responsabile Ufficio del cerimoniale del Comune di Siracusa.

"E' un momento molto significativo per la città, per questo teatro, per la storia della Fondazione Inda - ha detto il sindaco e presidente dell'Inda, Francesco Italia - ed è un onore poter conferire la cittadinanza onoraria di Siracusa a un regista che con la sua opera, anche da questo meraviglioso palcoscenico ha contribuito in modo significativo a diffondere la cultura classica in Italia e nel mondo". "La presenza a Siracusa di Antonio Calenda - sono state le parole di Manuel Giliberti - ha firmato una particolare realtà dell'Inda: la ricerca filologica applicata alla messa in scena".

"Questo riconoscimento per me è motivo di orgoglio e di profonda commozione - ha detto Calenda - E' una commozione che si ingrandisce in maniera smisurata perché il Teatro Greco di Siracusa è uno dei luoghi sacri della cultura occidentale. Il mio pensiero va a tutti i cittadini di Siracusa che quando parlano del loro teatro hanno gli occhi lucidi e illuminati".

