Mostra ANSA su Falcone e Borsellino in aeroporto a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 19 MAG - A trent'anni dalle stragi del '92, domani venerdì 20 maggio alle 11, nella sala pre imbarchi dell'aeroporto internazionale di Palermo Falcone-Borsellino, si svolgerà la cerimonia di apertura della mostra permanente per ricordare i due giudici uccisi dalla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

All'evento, organizzato dall'agenzia di stampa ANSA insieme alla Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, alla Fondazione Federico II e alla Regione siciliana, parteciperanno i familiari delle vittime, autorità civili e militari, il Ceo di Gesap Giovanni Scalia, la direttrice della Fondazione Federico II Patrizia Monterosso.

Realizzata come omaggio alla memoria e al sacrificio dei due magistrati, l'installazione fotografica e il relativo catalogo ricostruiscono - attraverso le immagini private messe a disposizione dai familiari e l'archivio fotografico dell'Ansa - la vita di Falcone e Borsellino: l'adolescenza a Palermo, l'ingresso in magistratura, la nascita del Pool antimafia, il maxiprocesso, le stragi del '92.

Il percorso creato dalle immagini è integrato - all'interno dei pannelli espositivi - da riproduzioni dei "lanci" Ansa.

La mostra è un vero e proprio percorso di educazione alla legalità e alla memoria, che ha l'obiettivo principale di far conoscere ai giovani chi erano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e cosa accadde nel 1992. (ANSA).