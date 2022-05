Falcone: manifestazione alle Egadi per trentennale stragi

(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - "Egadi Memoria: trent'anni dalle stragi mafiose - Non li avete uccisi" è il titolo delle manifestazioni che l'amministrazione comunale di Favignana ha programmato dal 21 maggio al 19 luglio, per il trentesimo anniversario delle stragi di mafia. Un ricco programma di eventi, mostre, incontri e dibattiti con magistrati, giornalisti, esponenti del mondo della cultura e della società civile che si aprirà sabato all'ex Stabilimento Florio, con la presenza del procuratore della Repubblica di Trapani Gabriele Paci, del magistrato Alessandra Camassa, presidente del Tribunale di Marsala e del giornalista Attilio Bolzoni. Il 16 giugno la sezione dell'Associazione nazionale magistrati inaugurerà una mostra sul tema e terrà un incontro con gli studenti delle scuole. Tra gli altri appuntamenti il 2 luglio si terrà un incontro dal titolo "Tutto parte da lì. I giudici protagonisti del maxiprocesso raccontano con Giuseppe Di Lello, Giuseppe Ayala ePietro Grasso. E il 7 luglio a Levanzo si terrà lo spettacolo "Opera dei pupi antimafia". Il 17 luglio è previsto un incontro con Pif. Il sindaco Forgione ha dichiarato: "Riflettere su quanto è avvenuto e su come rilanciare l'azione della società civile a partire dalla scuola è oggi compito prioritario di chiunque eserciti funzioni pubbliche" (ANSA).