Covid: in Sicilia sono 2.204 i nuovi positivi, 32 i decessi

(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - Sono 2.204 i nuovi casi di Covid 19 registrati a fronte di 19.074 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.281. Il tasso di positività scende attestandosi poco sopra l'11,5%, ieri era al 15,7%.

La Sicilia è, anche oggi, al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 92.867 con una diminuzione di 2.484 casi.

I guariti sono 5.182 mentre le vittime sono 32 portano il totale dei decessi a 10.824.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 662, sei in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 30, sette in meno rispetto al giorno precedente.

Questi dati registrati per provincia: Palermo 634 casi, Catania 484, Messina 372, Siracusa 320, Trapani 187, Ragusa 191, Caltanissetta 171, Agrigento 228 ed Enna 143. (ANSA).