Incendio al Lidl a Marsala, intervento dei vigili del fuoco

(ANSA) - MARSALA, 17 MAG - Un incendio è divampato al supermercato Lidl di via Salemi a Marsala (Trapani). Le fiamme sono partire da un quadro elettrico generale del centro commerciale. Immediatamente il deposito è stato invaso dal fumo tanto che una trentina tra clienti e dipendenti sono stati costretti ad uscire. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area commerciale. Non ci sono feriti. (ANSA).