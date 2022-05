Sicilia: Musumeci,abbiamo dimostrato carte e conti in regola

(ANSA) - PALERMO, 15 MAG - «L'Autonomia siciliana va ripensata non solo con una coraggiosa revisione dello Statuto (operazione per la quale l'Ars è impegnata da circa 20 anni), ma anche attraverso riforme strutturali che pongano al primo posto il rapporto finanziario con lo Stato, infrastrutture strategiche e sostegno alle imprese. Sono impegni che abbiamo in parte mantenuto e realizzato in questi anni, senza mai perdere di vista la prioritaria necessità di tenere la Regione impermeabile a qualsiasi tentativo di condizionamento, non solo mafioso. Su questo fronte sono impegnati governo e Parlamento, senza distrazioni e cali di tensione». Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, in occasione della celebrazioni organizzate a Palazzo Orleans per il 76° anniversario dell'Autonomia siciliana.

Nel parterre dei Giardini d'Orleans, alla presenza del governo regionale, di deputati regionali e nazionali, di autorità civili e militari, Musumeci ha voluto sottolineare come «il nostro primo compito è stato quello di rilanciare l'autonomia della responsabilità (e non più dei privilegi) per essere parte attiva di un processo riformatore atteso da 10 anni e divenuto ormai ineludibile. La Sicilia - ha proseguito - sta dimostrando di saper tenere "carte e conti in regola", di essere capace di varare riforme significative che riducano l'imposizione fiscale, di saper guardare e attuare l'innovazione, di cogliere le opportunità che offrono la centralità mediterranea, le trasformazioni della produzione agricola e industriale, di saper puntare sulla qualità delle sue università, con le quali vogliamo creare proprio nell'Isola il Politecnico del Mediterraneo, per l'alta formazione post laurea, aperta alle speranze anche dei giovani che provengono dal continente africano e dal vicino e Medio Oriente e dare certezza di futuro a migliaia di nostri giovani». (ANSA).