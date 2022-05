Sicilia: Musumeci, Autonomia frutto più bello Regione

(ANSA) - PALERMO, 15 MAG - "Settantasei anni fa, quando Umberto II di Savoia emanava lo Statuto speciale, la Sicilia era stremata dalla crisi economica e dalle distruzioni della guerra.

Il dramma di quest'ultimi mesi, con l'eroica tenacia del popolo ucraino, vittima dell'aggressione russa ci riporta ai sentimenti provati allora dai nostri padri. Nel Dopoguerra, lo spirito di rivalsa di quella stagione ebbe in Sicilia nell'Autonomia il suo frutto più bello, nato dal confronto tra tutte le forze politiche e sociali e da uno straordinario impegno corale per il riscatto del popolo siciliano". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, in occasione della celebrazioni organizzate a Palazzo Orleans per il 76° anniversario dell'Autonomia.

"Il successivo mancato coordinamento dello Statuto siciliano con la nuova Costituzione repubblicana (successiva perché del dicembre del 1947) - ha aggiunto - ha di fatto impedito la piena attuazione dell'autonomia regionale. Le spinte statali di un neocentralismo, da un lato, e l'acquiescenza se non l'ascarismo di alcune classi dirigenti politiche siciliane, dall'altro lato, hanno vanificato ogni possibile sussulto di orgoglio, condannando la Sicilia al suo eterno ruolo di regione marginale e periferica, dell'Italia e dell'Europa». (ANSA).