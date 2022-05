Incidenti stradali: due morti e due feriti nel palermitano

(ANSA) - CORLEONE, 15 MAG - Incidente stradale a Corleone, in provincia di Palermo. Il bilancio è pesantissimo. Una Fiat Punto con a bordo quattro ragazzi è uscita di strada sulla statale 118. Nell'impatto due giovani sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e sono morti. Sono una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 16. Gli altri due passeggeri di 19 anni e 17 anni si trovano ricoverati in ospedale trasportati in codice rosso dai sanitari del 118: il primo all'ospedale Bianchi, il secondo all'ospedale Civico. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Corleone.

Alla guida dell'auto finita in un burrone a Corleone potrebbe esserci stato il sedicenne morto nello schianto, che non aveva la patente e avrebbe preso la vettura del padre di nascosto. E' una delle indiscrezioni raccolte tra gli amici dei dei ragazzi anche se gli investigatori non confermano ancora la versione .

Una delle due vittime è Rosario Leto, 16 anni (l'altra è la 18enne Giulia Sorrentino) che, dicono gli amici distrutti dal dolore, aveva una passione sfrenata per le macchine. Non è ancora chiaro se fosse lui alla guida, ma gli investigatori hanno già sentito i genitori, mentre non sono ancora stati ascoltati il 19enne e il 17enne che sono rimasti feriti e che sono ricoverati agli ospedali Bianchi e al Civico. Secondo gli ultimi bollettini sanitari le loro condizioni starebbero migliorando. (ANSA).