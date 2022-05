Manovra: Lupo, Pd ha votato contro Finanziaria inutile

(ANSA) - PALERMO, 14 MAG - "Il Pd ha votato contro una finanziaria inutile di un governo inutile". Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo del Pd all'Ars a proposito della manovra finanziaria.

"Ci siamo battuti - aggiunge - per difendere i diritti dei più deboli, dei disabili, per difendere le attività ed i bilanci dei Comuni ed il futuro e lo sviluppo delle imprese e del lavoro. Il presidente Musumeci ha disertato i lavori d'Aula, se non per qualche ora. Un ulteriore atto di disprezzo nei confronti del Parlamento, ma forse è stato meglio così. Se fosse stato presente - conclude Lupo - sarebbe stato anche peggio". (ANSA).