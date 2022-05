Manovra: Di Paola (M5s),brutto congedo di un governo pessimo

(ANSA) - PALERMO, 14 MAG - "Brutto congedo di un governo pessimo. L'ultima finanziaria di questo disastroso governo è andata in porto solo grazie al lavoro delle opposizioni, che, dopo che le commissioni sono state esautorate, hanno parlamentarizzato i lavori, riuscendo ad incidere notevolmente e portando a casa buoni risultati per i siciliani". Lo afferma in una nota il capogruppo del M5S all'Ars, Nuccio Di Paola. "Le inefficienze del governo e di un Musumeci colpevolmente assente - prosegue -, comunque, non hanno permesso di dare tutte le risposte che aspettavano i cittadini. Una delle poche note liete è che questa finanziaria è l'ultima a cui mette mano Musumeci".

