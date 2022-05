Manovra: Ars approva ddl stabilità

(ANSA) - PALERMO, 14 MAG - L'Ars ha approvato in nottata, al termine di una seduta fiume, la legge di stabilità. La giunta si è riunita nella stanza del governo di Palazzo dei Normanni per la variazione del bilancio, poi il voto finale alla manovra con 20 voti a favore e 10 contrari. L'assessore all'Economia, Gaetano Armao, ha assicurato il Parlamento rispetto alle trattative col governo per ottenere i fondi necessari a sbloccare la spesa congelata. (ANSA).