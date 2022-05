Libri:'La città del vento',è un noir l'opera prima di Pulejo

(ANSA) - CATANIA, 14 MAG - L'indagini sull'omicidio di un avvocato sullo sfondo di una città, denominata semplicemente S., che diventa imponente coprotagonista con la sua storia millenaria, gli scenari naturalistici e urbani, le ombre e le virtù. Ma anche gli intrecci tra criminalità organizzata e pezzi delle istituzioni. E' 'La città del vento', opera prima del magistrato catanese Francesco Puleio, che firma il libro come Pulejo dopo un errore tipografico che ha accolto e fatto proprio, edita da Navarra editori. Il volume sarà presentato domani, alle 17, al Palazzo della Cultura di Catania. Con l'autore partecipano la docente di Pedagogia all'università di Catania, Paolina Mulè, il procuratore aggiunto Ignazio Fonzo, l'avvocato Antonio Fiumefreddo, e il giornalista Vittorio Romano.

Il racconto si apre con un'omicidio: quello dell'avvocato e politico Riccobono, brillante principe del foro della città di S. che si trova in un'isola battuta dal vento di scirocco e profumata da gelsomini e salsedini. Il delitto dà lo spunto a un'inchiesta serrata in cui sarà compito di una squadra - il commissario Santacroce, l'ispettrice Franca Lanza e il maggiore Troga - a tentare di risolvere il 'giallo'. "La lettura - sottolinea Francesco Puleio - potrebbe suscitare suggestioni nei lettori, ma il racconto è tutto frutto della mia fantasia".

Fantasia che ha potuto 'sfruttare' l'ultradecennale esperienza di magistrato di Puleio. Nato a Catania nel 1960, è entrato in magistratura nel 1986, prima componente ed ora coordinatore della Direzione distrettuale antimafia di Catania, dove ha vissuto le più importanti indagini in materia di criminalità organizzata e non solo. E rivestendo anche in passato il ruolo di Procuratore capo di Modica (ANSA).