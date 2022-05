Un malore mentre corre, muore un ristoratore a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 13 MAG - Un malore mentre stava facendo una corsa in Favorita a Palermo. Nunzio Ganci, 58 anni runner e titolare del ristorante pizzeria La Posada di via Amari è morto questa mattina mentre si stava allenando, negli spazi di Case Rocca, in viale del Fante. Ganci era molto conosciuto tra chi la mattina presto corre in città pr allenarsi. (ANSA).