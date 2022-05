Palermo: Fratoianni, Miceli figura giusta per futuro città

(ANSA) - PALERMO, 13 MAG - "Franco Miceli è una splendida e ottima figura non solo competente dal punto di vista della sua storia e delle sue esperienze, non solo nel mondo della politica ma anche nella sua professione con amore e passione per una città che fatica e spera. Franco Miceli è la figura giusta per dare a questa città il futuro che merita". Lo ha detto in mattinata Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, al 'Moltivolti' di Palermo, a margine dell'incontro organizzato per sostenere la candidatura di Miceli. Presenti, tra gli altri, l'assessore comunale alla mobilità Giusto Catania, la portavoce regionale d Sinistra italiana Manuela Parrocchia e Massimo Castiglia, presidente della prima circoscrizione che insiste nel centro storico. (ANSA).