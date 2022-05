Sicilia: Musumeci, sarò ricandidato capiremo quale perimetro

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - "Sono convinto che prevarrà il buon senso, la Sicilia non è laboratorio? Io sarò ricandidato, si tratta solo di capire quale sarà il perimetro. Lo vedremo piano piano, spero che ci sia l'alleanza di tutto il centrodestra, decideranno i partiti che hanno deciso la mia candidatura. Sono i dirigenti delle forze politiche che devono valutare e concordare con il candidato quale sia la soluzione migliore. Per ora abbiamo 4 forze politiche, vedremo cosa faranno gli altri. Ma i voti dobbiamo cercarli negli schieramenti avversari". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci intervenendo a 'Un Giorno da pecora' su Radio1 a proposito della sua ricandidatura a Palazzo d'Orleans. "Il problema per il centrodestra è il centrosinistra, in Sicilia come nel resto d'Italia, è quello l'avversario, tutto il resto è davvero marginale. Sto governando da cinque anni con lo stesso governo dal giorno dell'insediamento, non abbiamo mai avuto un giorno di crisi in Sicilia e nel governo ci sono 4 assessori di Forza Italia su 12. Non c'è una crisi di governo. Il centrodestra è compattissimo. Bisogna combattere il centrosinistra che è il vero avversario", ha anche detto.

(ANSA).