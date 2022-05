Sequestrati 10 tonni in mare lasciati da tre pescherecci

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - Dieci tonni abbandonati al largo nel mare palermitano sono stati recuperati e sequestrati dalla Guardia Costiera con l'intervento dei vigili del fuoco. A lasciarli sono stati tre pescherecci che non appena hanno visto in lontananza le imbarcazioni della capitaneria di porto hanno abbandonato il pesce in mare legato ad alcuni gavitelli.

Tentativo per evitare il sequestro e le multe e poi tornare indietro e cercare di recuperare il pescato. Mossa che non è sfuggita ai militari che hanno individuato i pesci lasciati in mare a galleggiare. Nell'operazione sono stati sequestrati 2.500 chili di pesce che sono stati devoluti al banco alimentare di Palermo dopo i controlli dei veterinari dell'Asp. (ANSA).