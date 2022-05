Premi: a Laura Anello il Forum delle Associazioni 2021

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - Sarà padre Cosimo Scordato, vincitore del riconoscimento nel 2020, a consegnare a Laura Anello, il Premio 2021 del Forum delle associazioni di Palermo.

"Da giornalista appassionata della sua terra, Laura Anello porta avanti con grande impegno il festival Le Vie dei Tesori, la rivista Gattopardo e la neonata rassegna dei Borghi dei Tesori per svelare, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia" è la sintesi della motivazione della commissione del Premio che verrà consegnato venerdì 13 maggio alle 18 nella sede di Fondazione Sicilia, a Palazzo Branciforte a Palermo. Dopo il saluto del presidente di Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore e l'introduzione di Salvatore Butera, il passaggio di testimone tra i due premiati.

Il Premio del Forum delle Associazioni viene assegnato ogni anno "a personalità che abbiano partecipato alla vita sociale, artistica, economica, scientifica nell'ambito della Regione siciliana e che abbiano operato con manifesti vantaggi per la collettività". La Commissione del Premio è costituita dai rappresentanti di cinque associazioni della città (Associazione Amici dei Musei Siciliani, presidente Bernardo Tortorici; Associazione nazionale Insegnanti di Storia dell'Arte, sezione di Palermo, presidente Maria Antonietta Spadaro; Associazione Dimore storiche italiane, sezione Sicilia; Italia Nostra onlus, sezione di Palermo, presidente Adriana Chirco; Fondazione Salvare Palermo onlus, presidente, Daniele Anselmo) e dai premiati delle precedenti edizioni. "Le Vie dei Tesori - si legge nella motivazione del Premio -, 15 anni dopo la sua nascita all'Università di Palermo sotto l'egida del rettore Giuseppe Silvestri, ha invaso la Sicilia, e non solo, seminando curiosità, conoscenza, voglia di apprendere. Ora è diventato una Fondazione. Così come 26 anni fa 'La scuola adotta un monumento.

Palermo apre le porte' ha messo in atto un'insospettabile rivoluzione nella nostra città partendo dalle scuole, questo progetto portato avanti da Laura Anello ha le carte in regola per avviare processi di sviluppo che forse non possiamo ancora immaginare". (ANSA).