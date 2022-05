Messina: De Luca a Siracusano,per quali meriti sei stata eletta?

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - "Sei stata messa in un collegio blindato a Bagheria. Candidati in consiglio comunale come sto facendo io, vediamo quanti voti prendi. Perchè non fai la capolista come faccio io così ci sfidiamo in città. Tu che non rappresenti Messina, che sei stata blindata in un collegio non si sa per quale motivo". Lo ha detto in un video su Facebook l'ex sindaco di Messina, candidato alla presidenza della regione siciliana, Cateno De Luca, rivolgendosi alla deputata di Fi Matilde Siracusano. "Con tutto il rispetto - ha aggiunto - tu prima di diventare deputato eri un mister nessuno. In Forza Italia i collegi blindati si danno per un determinato motivo: spiega alla città perchè hai avuto questo collegio blindato a Bagheria, per quali meriti? Sei stata consigliere comunale, sei stata assessore sei stata sindaco che c.. sei stata in passato? Io lo so ma aspetto che lo dica tu, quali erano i tuoi rapporti e le tue relazioni".

"De Luca insulta pesantemente la Siracusano, ammiccando con gravissimi gesti sessisti, insinuando ripugnanti volgarità e, come se non bastasse, condendo il tutto con mezze frasi, avvertimenti e toni tipici del linguaggio mafioso affermano, in una nota, gli assessori designati della giunta di Maurizio Croce, candidato sindaco di Messina del centrodestra, Antonio Barbera, Giuseppe Grazia, Francesco Rella e Santi Trovato.

"Quale sarebbe, ad opinione di De Luca, la colpa di Matilde? - dicono gli assessori designati - Forse essere una donna, anche di bell'aspetto, che dunque nella visione stucchevole dell'ex sindaco avrebbe scalato le vette della politica nazionale attraverso supposti favori sessuali? Questo, in sintesi, il messaggio chiave - abominevole - del "ragionamento" fatto da un ex sindaco ormai totalmente fuori controllo. Un passaggio - l'ennesimo di una lunga saga - semplicemente deplorevole e imbarazzante, che condanniamo con nettezza e con determinazione". (ANSA).