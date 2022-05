Mare: piano ripopolamento ittico e tutela ambientale a Cefalù

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - Ripopolamento ittico e sviluppo sostenibile delle risorse acquatiche attraverso l'immersione di moduli ecosostenibili e a impatto zero per la ripopolazione delle specie marine nel Golfo di Cefalù. Sono gli obiettivi del progetto "Poseidone" varato dall'Assessorato alle Politiche Ambientali e alla Pesca e Agricoltura del Comune di Cefalù e dal Flag Golfo di Termini Imerese.

Nello specifico, il progetto prevede l'installazione di sistemi ripopolanti ecocompatibili nella zona antistante capo Santa Lucia, che consistono in due "unit reef" (unità produttive o barriere artificiali marine) di forma piramidale in calcestruzzo sea friendly (ecologico non impattante) a base di elementi naturali e senza additivi chimici.

Il progetto "ha lo scopo di preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche autoctone, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini" Le strutture, il cui posizionamento è previsto all'interno delle 3 miglia dalla linea di costa e a meno di 50 metri di profondità, oltre a svolgere un ruolo positivo a livello ecologico ed economico, forniscono un valido strumento per ostacolare la pesca a strascico illegale, riconosciuto essere fattore di notevole sensibilità dall'intera marineria locale.

Per partire si attende l'ok dell'assessorato regionale all'Ambiente, dopo il parere favorevole di tutti gli altri enti coinvolti.

"Con questo progetto - afferma l'assessore all'Ambiente e alla Pesca Salva Francesca Mancinelli - ci si augura che proprio nell'arco di qualche anno, come appurato in altre realtà costiere italiane che hanno investito nel medesimo intervento, si possano ristabilire le condizioni di naturalità e di rispetto e tutela della biodiversità senza comprometterne la qualità dei luoghi, e restituire competitività e produttività alla pesca professionale, favorendo lo sviluppo di sistemi di pesca sostenibili e costituendo una fruibile attrattività turistica".

(ANSA).