Mafia: Salvini, Cuffaro e Dell'Utri? Mi fido di Lagalla

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - "Dove c'è puzza di mafia io mi tengo ben lontano, le liste di Prima l'Italia sono fatte di donne e uomini per bene. Mi fido di Lagalla, sarà lui a giudicare chi coinvolgere e chi no. Diciamo che preferisco che per la Sicilia decidano altri... e non le persone che ha citato". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a un cronista, a Palermo, che gli ha chiesto un commento alle polemiche riguardo il sostegno di Marcello Dell'Utri e Totò Cuffaro al candidato del centrodestra a sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. "Io sono disponibile da dieci giorni". Così il segretario della Lega ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto dell'incontro più volte annunciato e mai fatto con leader di FdI Giorgia Meloni. (ANSA).